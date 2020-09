Tra Dzeko e Milik rischia Fonseca

Il gelo tra Roma e Napoli per Milik non durerà ancora a lungo. Una data di scadenza c’è: la partita con la Juventus di domenica. Se per quel giorno non sarà andato in porto il triangolo per portare il centravanti polacco a Trigoria e Dzeko alla Juve, difficilmente se ne parlerà ancora.

Ieri non si sono registrati passi avanti, scrivono Giulio Cardone e Matteo Pinci su “La Repubblica”. In un comunicato i giallorossi hanno preso le distanze da “illazioni” sulle condizioni di Milik. Dopo le visite in Svizzera dell’attaccante la Roma ha chiesto uno “sconto” al Napoli, che ora è furibondo. Nel frattempo De Laurentiis rumina su ogni cavillo col giocatore per prendere tempo. Tra Dzeko e Fonseca i rapporti sono ai minimi storici e in generale il tecnico è già in discussione, ma prima di fare passi si aspetterà un nuovo ds a cui affidare la scelta dell’erede. Una battuta di Allegri a Ballando con le stelle ha aperto la suggestione, più facile è però arrivare a Sarri.