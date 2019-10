Totti va all’Europeo: darà il calcio d’inizio

Tre anni dopo l’addio in lacrime, Francesco Totti tornerà sul prato dell’Olimpico. Sarà lui la guest star della cerimonia inaugurale degli Europei 2020, a Roma. All’Uefa lavorano già da alcuni giorni allo show che il 12 giugno prossimo aprirà il torneo (inaugurato da una partita dell’Italia di Mancini): sul prato dello stadio che ne ha cullato l’intera carriera sarà allestito un palco su cui comparirà proprio lui, Totti. Per salutare il ritorno su quel campo tanto familiare a 1111 giorni dall’addio al calcio giocato del 28 maggio 2017. Non è ancora una scelta ufficiale, ma già da giorni se ne parla approfonditamente a Nyon, scrive Giulio Cardone su “La Repubblica”. Addirittura sono già iniziate le prove: l’Uefa lo ha scelto come ambasciatore dell’Italia per rappresentare il torneo identificando in lui un campione iconico a livello internazionale, nonostante la fortissima riconoscibilità con una sola squadra.

In questi mesi si è guardato intorno, ancora però avvolto da tanti dubbi: corteggiato dalla tv che ne vorrebbe fare il protagonista di una sit com, ha accettato un ruolo nel reality “Celebrity Hunted”. Per il resto, una strada futura non l’ha ancora trovata. Il presidente della Federcalcio Gravina gli ha proposto di seguire i progetti per lo sviluppo dei giovani. Lui però ha preso tempo, tentato dalla prospettiva di avviare un’agenzia di procuratori sportivi (per la quale ha già ricevuto proposte di collaborazione da tanti addetti).