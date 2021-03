Tocca a Kumbulla: ancora un infortunio, è il ko numero 59

Non c’è pace per la Roma. Con quello del difensore Marash Kumbulla, un guaio al ginocchio rimediato ieri con la nazionale albanese, hanno toccato quota 59 i ko totali. Cinquantanove, scrive Francesca Ferrazza sull’edizione romana di Repubblica, quelli generali, all’interno dei quali dividere tra quelli muscolari ( 31) e quelli traumatici (10). Numeri importanti dovuti alle tante partite ravvicinate, tra campionato ed Europa League.

Nei dieci infortuni traumatici è contato quello di Kumbulla. Il difensore albanese sente molto fastidio e, nell’immediato, si è temuto una grave lesione, ma solamente nelle prossime ore si conoscerà la reale gravità dello stop. Non ci voleva proprio questo problema per il reparto difensivo, già sotto accusa per i troppi gol presi e per le continue assenze con cui deve fare i conti Fonseca.