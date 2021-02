Serata movimentata per Stephan El Shaarawy. Poco dopo le 18, all’Eur, il calciatore della Roma ha sorpreso un ladro che aveva infranto il finestrino della sua auto per rubarla, così l’ha rincorso e bloccato. Il “Faraone”, scrive “La Repubblica”, ha inseguito il ladro fin quando gli agenti in borghese del commissariato Esposizione, che stavano transitando in viale Sudafrica, sono riusciti ad arrestare l’uomo.