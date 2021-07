Sullo stadio l’ultimatum di Eurnova

Pronta una causa da centinaia di milioni di euro per chi voterà contro il progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle

Confezionata alla vigilia del voto, la lettera inviata dai legali della società proprietaria dei terreni a ridosso del Grande raccordo anulare a tutti i consiglieri comunali lo scorso mercoledì non lascia dubbi. Al via libera alla revoca del masterplan che prevedeva la realizzazione del nuovo impianto giallorosso e del relativo business park seguirà un maxi-contenzioso. Come sottolineano gli avvocati di Luca Parnasi, il costruttore arrestato proprio nell’ambito dell’inchiesta della procura sullo stadio della Roma, ci sono “rilevantissime somme a titolo risarcitorio“. Cifre di cui, si legge ancora nella missiva, “sarebbero tenuti a rispondere in termini di responsabilità patrimoniale ed amministrativa, anche a titolo personale ed in concorso, tutti gli amministratori pubblici che abbiano consentito il formarsi di tale deliberazione”. La sindaca Virginia Raggi in testa. Seguono gli assessori, i consiglieri, il segretario generale e i dirigenti che hanno partecipato alla scrittura e all’approvazione della delibera che revocherà l’interesse pubblico sul progetto di Tor di Valle. Stando ai primi calcoli che circolano a palazzo Senatorio, il Comune dovrà accantonare almeno 200 milioni di euro nel proprio bilancio. Eurnova lo dà per scontato e ha già iniziato a raccogliere le carte: nelle ultime commissioni capitoline convocate sul dossier stadio, ricordano i legali della società in procinto di vendere i terreni alla Cpi del ceco Radovan Vitek, sarebbe stato dato un primo parere positivo all’addio a Tor di Valle "senza il numero legale".