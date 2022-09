Stadio della Roma, possibili ricorsi per i terreni dell’ex Sdo: sondaggi con Rfi

La Roma è certa: lo stadio si farà a Pietralata, come riporta La Repubblica. Su quali terreni? Su quelli dell‘ex Sdo, l’area in cui era prevista una City capitolina che avrebbe dovuto ospitare uffici amministrativi e pubblici. Per ora. Sì, perché per i terreni in questione è possibile la nascita di problematiche. Gli ex proprietari, infatti, starebbero valutando la possibilità di fare ricorso chiedendo la “retrocessione totale del bene”.