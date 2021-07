Stadio a Tor di Valle, sulla revoca 5S appesi al soccorso dei dem

In Aula manca il numero legale: la seduta slitta a oggi Eurnova. Per chi vota sì penale da 60 milioni

Ieri doveva essere approvata la delibera per dire addio al progetto dell’impianto a Tor di Valle, ma il voto è slittato a oggi in seconda convocazione: basteranno 16 presenze anziché 24. Ma più dei numeri - si legge su 'La Repubblica' - ai 5s serve approvare gli emendamenti che il Pd ha presentato per mettere a riparo l’Assemblea e il Comune dalle richieste di risarcimento da parte di Eurnova. Il fatto che la società proponente del progetto dal 2014 a oggi non sia più "nel pieno godimento della proprietà dei terreni" è uno degli assi portanti del testo. Che chiede di procedere con la revoca in autotutela anche perché l’altro proponente, l’As Roma, si è ritirato dalle trattative.