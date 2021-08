Scossa di Abraham: c’è il segno di Mou sul primo successo

L'attaccante inglese schierato dal primo minuto è entrato già nel cuore dei tifosi

All’esordio in campionato, la Roma di Mourinho travolge la Fiorentina (3-1), grazie alla rete di Mkhitaryan e a una doppietta di Veretout. Eppure, scrive Lorenzo Monaco su La Repubblica, il protagonista della serata è un altro. Un altro Special, che però non sta in panchina. Tammy Abraham, fortemente voluto dal tecnico, è stato mandato in campo a sorpresa da un Mourinho che ha deciso di affidare subito l’attacco al ragazzo, incurante di qualsiasi gerarchia o equilibrio da mantenere con gli altri. E la gente è impazzita subito per il nuovo numero nove, che sembra aver fatto già dimenticare Edin Dzeko. Un coro dedicato, tanti applausi e ovazioni, per una prestazione subito da protagonista. Abraham cerca di guidare i compagni, non ha timori reverenziali e fisicamente sembra di un altro pianeta rispetto ai colleghi che ha intorno. La vittoria della Roma nella prima di campionato all’Olimpico, contro la Fiorentina, verrà quindi ricordata per l’esordio di Abraham, predestinato scelto da Mou per tentare di cambiare l’inerzia storica dei giallorossi, dando una scossa forte.