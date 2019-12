Roma, si tratta a Londra coi legali di Friedkin

Sono giorni e ore importanti per il futuro societario della Roma. Va avanti, infatti, la trattativa per la cessione delle quote del club giallorosso da parte di James Pallotta. Un’altra tappa importante è andata in scena ieri: come riporta ‘La Repubblica’, lo studio legale incaricato di trattare la cessione della Roma era ieri a Londra per incontrare gli advisor del Friedkin Group, che vuol entrare nel club. Pallotta è pronto a restare anche in caso di un’improbabile fumata nera.