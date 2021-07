Raggi vede i Friedkin, ma l’addio a Tor di Valle è ancora lontano

Sulla delibera con cui il Campidoglio dovrebbe dire definitivamente addio al progetto si è alzato un polverone

Il saluto con José Mourinho , poi la stretta di mano con Dan Friedkin . Per la sindaca Virginia Raggi ieri è stata una giornata a tinte giallorosse, come riporta La Repubblica.

La foto “rubata” ai Musei capitolini con la prima cittadina e il nuovo tecnico è un grande spot in termini elettorali. Peccato che il dossier Tor di Valle sia ancora aperto. Apertissimo, perché sulla delibera con cui il Campidoglio dovrebbe dire definitivamente addio al progetto si è alzato un polverone. La pazienza della Roma dei Friedkin non è infinita. Il club giallorosso sa che se si perderà questo treno, per arrivare all’addio a Tor di Valle potrebbe servire almeno un altro anno.

Gli investitori ci sono, sono pronti a scendere in campo. Ma vogliono sfruttare il trend della ripresa post-Covid, i fondi del Recovery Plan che dovrebbero far finalmente ripartire l’economia della capitale. Se non sarà possibile cavalcare quell’onda, il ragionamento che fanno i vertici giallorossi è semplice: la Roma può restare all’Olimpico, impianto di proprietà dello Stato su cui la società non investirà un euro.