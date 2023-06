Pinto a Milano per Frattesi: “Ma vendo”. Al Sassuolo piacciono Volpato e Padula

Milano chiama, Pinto risponde. L’obiettivo in questa prima fase è cercare acquirenti per i propri calciatori e definire il prima possibile operazioni in entrata che portino nelle casse del club i 30 milioni necessari a chiudere in positivo il bilancio stagionale. E con queste premesse si è svolta la prima giornata di Pinto a Milano, come ammesso da lui stesso al termine dell’incontro con il Sassuolo: "Io voglio solo vendere". Con Carnevali - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - si è parlato di tante questioni, a partire da Frattesi.