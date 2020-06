Perez punta in alto, vuole l’Europa e il quarto posto

Carles Perez è arrivato alla Roma a fine gennaio, non avendo neanche il tempo di dimostrare il proprio valore, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

I normali tempi di ambientamento e il lockdown non hanno frenato la voglia del ragazzo di conquistare un posto nel cuore e nella formazione di Paulo Fonseca, che molto punterà sulla freschezza dello spagnolo in quest’ultimo spezzo di campionato. “Siamo determinati a ripartire forte, sia io sia i miei compagni. Felici che ci sia una data per la ripresa – ha dichiarato l’ex Barcellona a Sky – sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per vincere l’Europa League e arrivare quarti, siamo un ottimo gruppo”.

Fonseca ha intanto approfittato del giorno di riposo concesso ai suoi per trascorrere una giornata al mare di Torvaianica, scherzando con alcuni tifosi della Roma sulla possibilità che la Lazio vinca lo scudetto: “No, no, non scherziamo”, ha sorriso il tecnico, rilassato e pronto a ripartire.