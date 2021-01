Pellegrini salva Fonseca al 92’. Il neo capitano: “Gruppo unito”

È Lorenzo Pellegrini a salvare la Roma. Fascia e gloria per il romano, che diventa capitano dopo l’esclusione dal gruppo di Dzeko, ed è decisivo con la rete del 4-3 finale. Una vittoria preziosa, scrive Francesca Ferrazza sull’edizione romana di Repubblica, che sancisce il terzo posto in classifica: “Penso che si sia visto che questo gruppo è unito dal primo all’ultimo membro”.

Il numero 7 parla da capitano, facendo muro in un momento difficile. Leader in campo e riferimento scelto da Fonseca e dai Friedkin fuori, Lorenzo fa da collante col gruppetto degli scontenti: “Questa vittoria deve darci serenità”.

Un po’ più rilassato, Fonseca: “La mia corsa verso il gruppo al gol di Lorenzo è stato un momento emozionate”. Ha esultato anche Dzeko, in tribuna, il grande assente: “Di Edin non parlo, l’ho fatto in conferenza e capisco la curiosità di tutti, ma non voglio parlarne. La cosa più importante è la vittoria contro lo Spezia”.

I Friedkin, che sono intervenuti di persona nel duro confronto tra i giocatori e il general manager Tiago Pinto, si sono schierati con l’allenatore. Manca poco più di una settimana alla chiusura del mercato, difficile riuscire a piazzare Edin.

Si gode i suoi 8 gol, cinque in campionato e cinque assist, Borja Mayoral, promosso titolare al posto di Dzeko. “Sono pronto ad aiutare la squadra. Vincere è stato importante visto il momento difficile”. Da segnalare che la positività di El Shaarawy al Covid, ritarderà il ritorno alla Roma dell’attaccante.