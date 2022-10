Pellegrini fermo con il Betis: Belotti in pole

Nessuno vuole correre rischi vista l’importanza del capitano. Il Gallo oggi in conferenza con Mou

La decisione è stata presa, nessuno vuole correre rischi vista l’importanza del giocatore. Lorenzo Pellegrini rimarrà a guardare con il Betis, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Il capitano giallorosso salterà la sfida di Europa League e proverà a mettersi a disposizione per la sfida di domenica sera contro il Lecce.

Ma il tutto senza margine di ricadute, altrimenti l’orizzonte verrebbe spostato alla trasferta di Siviglia di giovedì prossimo. L’ affaticamento al flessore sinistro , accusato nella sfida con l’Atalanta e motivo del rientro anticipato dal ritiro della nazionale azzurra, è tornato a farsi sentire nel finale della gara di San Siro contro l’Inter, dopo altri 80 minuti di corsa e sacrificio nel cuore del campo per il capitano giallorosso.

Dal sicuro forfait all’occhio di riguardo che Mourinho avrà nei confronti di Paulo Dybala. L’argentino è uscito anzitempo dal campo di San Siro dopo aver accusato dei crampi al polpaccio sinistro. L’allarme appare rientrato ma il fitto calendario consiglia una gestione oculata. Per questo motivo Mourinho sta ragionando due possibili soluzioni.

La prima vede Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham : nulla di nuovo sul pianeta Roma, verrebbe da dire. L’altra, più accattivante, replicherebbe il piano gara preparato contro l’Inter, ipotizzando la presenza del campione argentino per un’ora di gioco e preservando un altro attaccante per la staffetta programmata.

Per questo l’ipotesi di vedere alternarsi Zaniolo e Dybala alle spalle di Abraham e Belotti è una variante tattica da non escludere. L’indizio che giovedì sera una maglia attenda il Gallo è la presenza dell’attaccante oggi in conferenza stampa accanto al tecnico giallorosso.