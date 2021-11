Pellegrini e Immobile, la sfortuna dei Capitani

I leader di Roma e Lazio non saranno disponibili in Nazionale contro la Svizzera a causa dell'ennesimo infortunio

La maledizione dei capitani. Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile, leader imprescindibili per Roma e Lazio, sono invece penalizzati da infortuni in azzurro. Come riporta Giulio Cardone su La Repubblica, bloccati da guai fisici, entrambi non ci saranno, domani all’Olimpico contro la Svizzera. Pellegrini aveva dovuto saltare l’intero Europeo per un problema muscolare alla coscia sinistra. Moralmente un colpo tremendo per il centrocampista, che teneva moltissimo a quell’appuntamento: avrebbe trovato spazio, considerando la stima di Mancini nei suoi confronti.