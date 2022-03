Pellegrini e Immobile insieme in Campidoglio: “Un derby per la pace”

L’appuntamento per i due capitani è alle 11 ai Musei Capitolini

Qualche settimana fa hanno pranzato insieme con il ct Mancini, oggi i due capitani-amici di Lazio e Roma saliranno vicini al Campidoglio dal sindaco Gualtieri, scrive Giulio Cardone su La Repubblica. L’appuntamento è alle 11 ai Musei Capitolini, lì Immobile e Pellegrini presenteranno un’iniziativa simbolica di pace in vista del derby di domenica. Questa mattina nella stessa squadra, quella contro la violenza. Domenica invece uno contro l’altro, Ciro e Lorenzo: un’ultima volta prima di ritrovarsi da lunedì in azzurro per la missione mondiale. Per ora Coverciano può attendere, la concentrazione è massima sull’Olimpico, che sarà tutto esaurito.