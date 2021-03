Pedro s’è perso. La parabola negativa del centrocampista a caccia del riscatto

È stato un valore aggiunto nella primissima parte della stagione romanista, salvo poi perdersi, complici due guai muscolari importanti che gli hanno fato saltare più di un mese di impegni e il feeling mai sbocciato del tutto con Fonseca. Da rinforzo arrivato a parametro zero la scorsa estate, a giocatore in crisi, il passo è stato quindi breve per il quasi trentaquattrenne, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Pedro, dall’inizio del 2021, tra campionato e coppe, è infatti riuscito a collezionare solamente un gol e tante prestazioni in chiaroscuro per lo spagnolo, che spera di riuscire a incidere di nuovo in maniera decisiva. La difficile scalata da tentare alla classifica nella parte finale della stagione, e i quarti d’Europa League contro l’Ajax, necessitano di un recupero fisico-atletico totale per Pedro.