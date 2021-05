Novanta minuti burocratici che non bastano a nessuno

Pubblico assente, meglio così. È una partita troppo triste per festeggiarla col ritorno della gente al calcio

Il tennis sì, il derby no. Perché c’è ancora il coprifuoco, ma anche perché questo Roma-Lazio, oggettivamente, il pubblico dei tifosi proprio non se lo merita, scrive Fabrizio Bocca su La Repubblica. È una partita troppo triste per festeggiarla col ritorno della gente al calcio e dunque che sia una semplice esecuzione burocratica di novanta minuti stanchi e confusi, un modulo da compilare alla presenza dell’arbitro. I gol purtroppo rischiano di essere un dettaglio poco importante e non così decisivo. Non lo voleva nessuno un derby così, nessuno immaginava a inizio stagione che il Roma-Lazio della penultima giornata di campionato fosse una questione di sesto/settimo posto. Comunque vada è forse impossibile che questa serata possa passare alla storia per il risultato.