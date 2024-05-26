"Sconsiglio l'acquisto di Ademola Lookman". Firmato José Fontes. Il giocatore capace di segnare una tripletta nella finale di Europa League non è stato ritenuto un calciatore da Roma. Questo - come racconta Marco Juric su 'La Repubblica' - è stato il report firmato dall’attuale vice direttore sportivo giallorosso sul nigeriano. Una vera e propria bocciatura, arrivata dopo Leicester-Roma di Conference League. Era l’aprile del 2022: "Senso posizionale medio, scarsa capacità di anticipazione dopo aver valutato e preso decisioni dopo aver ricevuto il pallone. In fase difensiva è elementare in termini di comprensione del gioco. Un giocatore su cui ho delle riserve sulla sua mentalità competitiva, sulla sua fiducia e sulla capacità di esibirsi sotto pressione. È molto incostante nelle sue prestazioni. Ci sono soluzioni migliori a nostra disposizione e non consiglierei di ingaggiarlo".

Per Ademola Lookman la prestazione contro il Leverkusen è stata soltanto la ciliegina sulla torta di un’annata straordinaria: 15 gol e 8 assist. Una stagione che fa il paio con quella precedente, sempre all'Atalanta: 15 gol e 8 assist. Errori di valutazione ripetuti anche con Svilar e Ndicka, che insieme a Lookman furono classificati da Fontes con la lettera “C”. La valutazione peggiore possibile nella classifica degli osservatori. Con l’arrivo di Ghisolfi, il dirigente spagnolo è stato promosso da semplice scout a vice direttore sportivo e avrà in mano il mercato della Roma già dalla prossima estate.