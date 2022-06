Mourinho “tifa” Bodo: ecco la chiave per Solbakken

Servirà ancora un po’ di pazienza per vedere l’esterno norvegese in giallorosso. E molto, se non tutto, passa attraverso il percorso europeo del club norvegese.

Roma-Solbakken, il matrimonio s’ha da fare e molto probabilmente si farà, salvo fughe dell’ultimo momento dall’altare, scrive Andrea di Carlo su La Repubblica. Ma se state aspettando di conoscere la data esatta per andare a comprare l’abito, per quella ci vorrà ancora del tempo. Probabile che la cerimonia possa celebrarsi nel torrido mese di agosto, quando tutte le componenti saranno pronte a dire il fatidico sì. Ma se qualcuno pensava di assistere alla cerimonia nel ritiro portoghese della Roma, rimarrà deluso: servirà ancora un po’ di pazienza per vedere l’esterno norvegese in giallorosso. E molto, se non tutto, passa attraverso il percorso europeo del club norvegese.

Il Bodø/Glimt sa perfettamente che perderà Solbakken ed è a conoscenza del gradimento del giocatore per la destinazione Roma. Quale allora l’iter per anticipare il suo arrivo nel mese di agosto? Fare il tifo per il Bodø nelle qualificazioni alle coppe europee. Tra il Klaksvik (campioni delle Isole Faroe) e il possibile secondo turno con la vincente di New Saints-Linfield, il club norvegese a fine luglio potrebbe ritrovarsi tra il terzo turno preliminare di Champions o quello di Europa League, con il “paracadute” della Conference League sullo sfondo. E così la perdita di Solbakken sarebbe “ripagata” con l’accesso all’Europa (tra premi qualificazioni e bonus) e l’indennizzo da corrispondere al Bodø/Glimt non supererebbe i 2 milioni di euro, con una piccola percentuale in caso di futura rivendita da inserire nel contratto.