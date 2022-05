Mourinho, Abraham e l’occhiolino: storia di un’intesa

L’ex Chelsea si è preso la scena, comandato e stimolato dal nuovo imperatore di Roma

Come diventare un giocatore perfetto per i canoni di José Mourinho? Per info, chiedere a Tammy Abraham. Non sono bastati i 27 gol siglati in stagione per convincere tutti della sua adattabilità ad un calcio molto diverso da quello inglese: l’occhiolino, spedito in eurovisione, allo Special One, durante la finale di Conference League con il Feyenoord, ha letteralmente fatto impazzire il popolo calciofilo british.