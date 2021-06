Mou: “ Una nuova emozione”. Rivoluzione nel vivaio, Conti a caccia di giovani talenti

Lo Special One al "The Late Show": "Roma è il mio futuro e fin da subito ho sentito un gran legame con i proprietari"

I romanisti dovranno abituarsi al livello sul quale naviga José Mourinho, personaggio internazionale, allenatore nell’olimpo dei top coach e come tale considerato dai media di tutto il mondo. Per questo fa un certo effetto ritrovare il nuovo allenatore della squadra giallorossa, intervistato via Zoom dal famosissimo attore-conduttore inglese, James Corden, conosciuto per il suo programma “The late late show”. E fa un certo effetto, dopo anni di allenatori con poco appeal mediatico, sentirlo parlare della sua nuova avventura. "Sono emozionato per questo nuovo capitolo della mia vita – ammette Mourinho – Roma è il mio futuro e fin da subito ho sentito un gran legame con i proprietari. Mi è piaciuto molto il modo in cui mi hanno approcciato i Friedkin, perché la sensazione non è solo quella di lavorare per loro, ma con loro" si legge su La Repubblica. Mourinho è al corrente della rivoluzione che i Friedkin stanno attuando anche nel settore giovanile di Trigoria. Dal primo luglio, il nuovo responsabile del vivaio giallorosso sarà Vincenzo Vergine, pugliese, reduce da un’esperienza, con lo stesso ruolo, alla Fiorentina. È confermato il ruolo di Bruno Conti come coordinatore dagli Under 16 in giù, per un ruolo mirato proprio a scovare talenti romani da portare a Trigoria. Confermato anche Morgan De Sanctis, vice di Tiago Pinto che dovrà occuparsi dei contratti nel passaggio dei ragazzi dalla Primavera alla prima squadra, avendo un tetto salariale e evitando investimenti suicidi per giocatori sotto i 18 anni.