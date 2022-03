Mou a Udine, tour de force Champions: dubbio Zaniolo, ElSha subito in campo

Lo Special One deve fare i conti con alcune assenze e con alcuni elementi diffidati

Dopo la battaglia del GelreDome di Arnhem, l’unico pensiero di José Mourinho è stato quello di far recuperare più energie possibili alla sua squadra, reduce dalla sfida con il Vitesse, giocatasi su un campo che ha reso un successo l’assenza di problemi muscolari a fine gara, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. “Risultato” fondamentale, visto il tour de force che attende la Roma, dove servirà tutta la rosa a disposizione per uscirne con gli obiettivi ancora alla portata: in Conference League il discorso qualificazione non è chiuso, il ritorno è fissato per giovedì all’Olimpico, ma ci sarà tempo per pensarci. Il presente intanto dice Udinese: oggi alle 18 è in programma la sfida con i bianconeri di mister Cioffi alla Dacia Arena. La squadra giallorossa è arrivata in Friuli ieri sera, con un charter Eindhoven-Trieste organizzato ad hoc per evitare un ulteriore spostamento dalla Capitale. Lo Special One deve fare i conti con alcune assenze (Kumbulla e Mkhitaryan) e con alcuni elementi diffidati (Pellegrini e Zaniolo), che rischiano di saltare il derby se ammoniti.