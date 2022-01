Mercato Roma, sondato anche Santamaria del Rennes

Il 26enne milita da inizio anno nella Ligue 1 dove è arrivato dopo l’esperienza annuale al Friburgo

Continua il lavoro di Tiago Pinto per il mercato di gennaio. A centrocampo, soprattutto. Dopo l’arrivo di Sergio Oliveira, la Roma continua a lavorare per la mediana del campo. Secondo quanto riporta La Repubblica, il club giallorosso – tra i vari sondaggi effettuati – ne avrebbe fatto uno anche per Baptiste Santamaria. Il 26enne milita da inizio anno nel Rennes, dove è arrivato dopo l’esperienza annuale al Friburgo. Con il Rennes – quinto in classifica – ha totalizzato sin qui 26 presenze e due assist.