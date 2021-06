Maxischermi in tutta la città per il Mou-day

Il piano del club per trasmettere la conferenza stampa del nuovo tecnico: location le Terme di Caracalla

Con giugno si apre ufficialmente il mese del “Ma quando arriva Mourinho?”. La città romanista non aspetta altro, pronta ad accogliere l’allenatore che, dal suo annuncio, ha riacceso l’entusiasmo della tifoseria giallorossa, scrivono Francesca Ferrazza e Matteo Pinci su La Repubblica. Il club ha iniziato a parlare con alcune compagnie, per provare a farsi sponsorizzare un evento nell’evento: trasmettere la prima conferenza stampa — che qualcuno a Trigoria ha ipotizzato alle Terme di Caracalla — nelle piazze delle periferie. Come? Allestendo una serie di schermi pubblici, da Tor Bella Monaca a Garbatella. Non meno di 5-6 impianti per permettere a tutti di seguirlo, senza che il luogo dello show venga preso d’assalto diventando quindi teatro di assembramenti, proibiti in tempi di Covid. Lontani e vicini a Mourinho per ascoltare insieme le prime parole del nuovo allenatore.