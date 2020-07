“L’obiettivo è il quinto posto”: Fonseca punta al campionato

Tre gare in una settimana: Fiorentina (stasera), Torino e Juventus. Paulo Fonseca non ne vuole sapere di pensare al Siviglia, lasciando la gara di Europa League come ultima preoccupazione, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”.

Niente mercato, niente questione Zaniolo, nella testa c’è solamente il raggiungimento definitivo del quinto posto in classifica. “La squadra è in un buon momento, tatticamente e fisicamente, ma dobbiamo continuare a crescere a tutti i livelli. Adesso voglio pensare solamente al campionato e alla Fiorentina, con la stessa ambizione delle ultime partite, poi penseremo al Siviglia”. Non sarà disponibile Ibanez, alle prese con un problema muscolare agli adduttori, ma dovrebbe essere confermato il terzetto difensivo Mancini, Smalling e Kolarov. Ultima gara casalinga stasera, anche se, senza tifosi, la differenza non è sostanziale.