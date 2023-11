L’infinita maledizione degli infortuni colpisce (ancora) Spinazzola

Perchè alla lunga lista di infortunati della Roma (molti recidivi) si è aggiunto anche Leonardo Spinazzola . Il terzino sinistro è alle prese con un affaticamento all’adduttore della coscia destra. Un problema sorto alla vigilia della sfida con lo Slavia. Poi ha saltato anche la trasferta di San Siro per prevenzione e nulla più. O almeno così credevano i medici giallorossi che martedì alla ripresa degli allenamenti hanno dovuto constatare il persistere del problema muscolare . Da qui lo stop di un’altra settimana che porterà Spinazzola a saltare sicuramente la sfida interna con il Lecce e la trasferta di Praga, con la speranza per Mou di riaverlo a disposizione domenica 12 novembre nel derby.

Persiste invece la preoccupazione, mista a fastidio, in casa Roma per la questione Smalling. Il difensore inglese è tornato dal consulto londinese con una buona diagnosi. Il programma riabilitativo messo in pratica dalla Roma è stato impeccabile e non sono stati evidenziati ulteriori problemi al problema tendineo. Resta il dolore percepito dall’inglese, l’ostacolo più grande tra le sedute di fisioterapia e il ritorno in campo. Piani di recupero non ce ne sono.