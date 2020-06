Le spine di Fonseca. Petrachi sarà licenziato, Smalling è in bilico

La Roma e le sue spine. I giallorossi tornano in campo contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri, 115 giorni dopo l’ultima volta. E la società, in questi giorni, è alle prese con alcune questioni da risolvere a stretto giro di posta. Come riporta ‘La Repubblica’, c’è il caso relativo al ds Petrachi, a cui la Roma comunicherà a breve il licenziamento. Poi la situazione Smalling, con lo United che non ha ancora detto sì al prolungamento del prestito fino a fine stagione. Si tratta, così come invece vive una fase di stallo il discorso tra Pallotta e Friedkin per la cessione della società giallorossa. Almeno Paulo Fonseca può cominciare a sorridere per il ritorno di Zaniolo, previsto tra un paio di settimane.