La Roma prenota una grande notte. E quel portafortuna negli spogliatoi…

È convinzione diffusa che Dan e Ryan Friedkin non abbiano ancora ben capito cosa voglia dire la pressione a Roma, scrive Matteo Pinci su "La Repubblica". E che un’idea se la siano fatta soltanto ieri, quando più di mille romanisti hanno invaso il piazzale di Trigoria per salutare la partenza della squadra per Manchester. Old Trafford, il “teatro dei sogni”, nei ricordi di quelle persone vuol dire soprattutto il 7-1 del 2007. Sembra una vita fa, ma ha solo un anno in meno l’ultimo trofeo della storia romanista, un digiuno che adesso proprio da Manchester Fonseca deve provare a cancellare. Non per guadagnarsi una conferma - qualcuno a Trigoria una porticina l’ha tenuta socchiusa, nonostante Sarri sia in arrivo - ma per trasformare un cammino disastroso in campionato in una stagione epica.