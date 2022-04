La Roma a Leicester. Abraham gioca in casa

Allo stadio questa sera ci sarà la famiglia di Tammy, ci saranno i genitori, il fratello Timmy, attaccante del Newport

Come riporta Matteo Pinci su La Repubblica, la Roma questa sera si giocherà la terza semifinale europea degli ultimi 5 anni. Ad Abraham hanno fatto una domanda sul futuro: "Sono nato e cresciuto in Inghilterra, ora sono concentrato sulla Roma, su questa competizione. Il mio focus è vincere qui, per il futuro vediamo". Allo stadio questa sera ci sarà la famiglia di Tammy, ci saranno i genitori, il fratello Timmy, attaccante del Newport. Lee Johnson, allenatore nella sua prima stagione da professionista al Bristol, ha detto: "Lui è un entusiasta, nello spogliatoio non faceva che ballare. Era molto benvoluto da tutti noi, sia da me che al resto dello staff". Sulla sua presenza in nazionale: "Già all’epoca era già un ragazzo appassionato, viveva per segnare gol. Aveva un’abilità naturale e che insieme avevamo poi coltivato: la capacità di trovare spazio in area, prendere la posizione migliore e concludere a rete. Un bravo ragazzo che apprendeva tutto quello che gli insegnavi: uno con una grande sete di migliorare". Abraham in Inghilterra ha trovato: "un allenatore, José, che mi dà fiducia, come me ne dava Lampard" e un compagno, Zaniolo: "con cui sono più me stesso, mi dà più libertà".