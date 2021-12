La rabbia di Mou: “Ho una rosa ristretta”

Pari amaro della Roma prima della sosta natalizia. I giallorossi non sono riusciti a ripetere la bella prestazione di Bergamo

La Roma non chiude bene l'anno e non fa il regalo di Natale ai cinquantamila dell'Olimpico, come scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Due passi indietro per la Roma, dopo il convincente salto in avanti fatto a Bergamo. Il faticoso pareggio arrivato contro la Sampdoria (1-1) inasprisce nuovamente la pendenza della risalita che i giallorossi stanno tentando verso il quarto posto in classifica. “Non abbiamo giocato bene, ma meritavamo di vincere nella ripresa – spiega Mourinho – ci abbiamo provato e giocato cercando di vincere creando dominio.Ma la partita è stata bruttissima perché la squadra che voleva vincere non ha giocato per niente bene e quella che non voleva vincere ha fatto la partita che voleva e ha preso un punto. Siamo forse stanchi è normale, ho una rosa senza troppe alternative, però nella ripresa non ho visto questo, meritavamo comunque più di un punto anche se abbiamo giocato male“. Si chiude quindi male il 2021 per i giallorossi che conquistano solamente un punto, rendendo indigesto il Natale ai cinquantamila tifosi presenti all’Olimpico. Da verificare le condizioni di Abraham, uscito a inizio secondo tempo dolorante alla caviglia, dopo aver tentato di fare uno scatto, e sostituito da Felix. Ora una settimana di vacanze per tutti e poi la ripresa, a Capodanno, per cominciare a preparare la partita della Befana, contro il Milan, a Milano. Tre giorni dopo, la Juventus, all’Olimpico.