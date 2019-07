La corte dei tifosi a Barella: “Sarai il pilastro della rinascita”. Ok a Diawara. Higuain, si tratta

Il Cagliari mette pressione a Nicolò Barella (e all’Inter), annunciando di aver trovato un accordo con la Roma, scrive Francesca Ferrazza su la Repubblica.

Ora tocca al ragazzo dire la sua ma soprattutto ai nerazzurri, messi alle strette dal contropiede di Petrachi, che ha rilanciato (34 milioni più Defrel per il cartellino), arrivando ad offrire 500 mila euro di più al centrocampista rispetto al club di Milano (3 milioni più bonus). Potrebbe non essere sufficiente, visto che Barella è da tempo d’accordo con Conte e sembra complicato possa cambiare idea. Un braccio di ferro nel quale si infilano i tifosi della Roma, intenzionati ad aiutare il club di Trigoria nel convincere il ragazzo. “Vieni alla Roma, campione“, “Ti aspettiamo a braccia aperte“, “Fai come Nainggolan e scegli noi“, “Sarai il pilastro della nostra rinascita“.

Nicolò tace, mentre, tra tanti dubbi, si gode le vacanze dopo l’Europeo Under 21 insieme alla moglie Federica con la quale ha già due bambine, Rebecca e Lavinia. Oltre al sogno Barella, e all’annuncio di Diawara (pagato 21 milioni di euro al Napoli, e quinquennale a 2,2 milioni a stagione, mentre è impegnato in coppa d’Africa), c’è la questione legata a Higuain. La Roma deve prima sbloccare il trasferimento di Dzeko all’Inter (indispettita per la vicenda Barella), e poi può concentrarsi sulla possibilità di portare l’argentino nella capitale in prestito il primo anno, pagando metà stipendio (intero è 9 milioni). Per liberarsi dell’attaccante, la Juve gli allungherebbe infatti il contratto a 4 anni, spalmando l’ingaggio che diventerebbe di 4,5 a stagione. Il ragazzo sarebbe intenzionato ad accettare solo dietro il pagamento di una buonuscita da 2 milioni, con la Juve che non si vuole piegare a tale richiesta.