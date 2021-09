Grana Nazionali: Mou, guai in difesa. Nzonzi va in Qatar

Mancini e Vina accusano problemi. Ancora nessuna novità sul fronte Fazio e Santon

Torna l’incubo degli infortuni. Non ha pace il ruolo del terzino sinistro, messo a dura prova dal ko agli Europei di Spinazzola, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Vina ha accusato un fastidio tra la parte alta del ginocchio e la coscia durante una gara dell’Uruguay. Nessuna lesione per lui, ma la Roma preferirebbe tornasse in Italia per monitorare da vicino la situazione, cercando di capire se dovrà saltare la gara col Sassuolo di domenica prossima. Si prepara psicologicamente Calafiori, che dovrà sostituire il compagno, subentrando in una Roma lanciatissima in quest’avvio di stagione con quattro vittorie consecutive. Problemi in difesa anche per Mancini, rientrato dal ritiro dell’Italia perché alle prese con un’infiammazione alla pianta del piede destro. Un fastidio da monitorare, che potrebbe mettere a rischio il ragazzo per il Sassuolo, assenza ancora più pesante se non riuscisse a rientrare Smalling. Buone notizie invece sul fronte degli esuberi: Nzonzi ha raggiunto l’accordo con l’Al Rayyan, club che gioca in Qatar, e già oggi sarebbe atteso a Doha. Ancora nessuna novità, invece, sul fronte Fazio e Santon.