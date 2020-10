Fonseca rischia ma batte lo Young Boys: “Ho fiducia in tutta la squadra”

Comincia bene l’esperienza europea della Roma, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Fonseca contro lo Young Boys rischia mandando in campo una formazione piena zeppa di riserve, con Fazio e Juan Jesus da reietti a reintegrati titolari, con Karsdorp e Bruno Peres esterni e il nuovo arrivato Borja Mayoral al posto di Dzeko. Turnover pericoloso, ma l’esterno brasiliano pareggia prima del gol vittoria di Kumbulla. “Io ho fiducia in tutti i giocatori – difende Fonseca -. Ne abbiamo fatto riposare qualcuno prendendoci qualche rischio. Importante poi per Pau Lopez sentire di nuovo fiducia. Ora pensiamo al Milan”. Felicissimo per il gol Kumbulla: “Dedico la rete alla squadra”. Dan e Ryan Friedkin seguono dalla tribuna la squadra, come sempre. Intanto nella Primavera della Roma femminile un gruppo di circa dieci ragazze è risultato positivo al tampone. Blocco degli allenamenti e isolamento forzato.