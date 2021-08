“Fine del ritiro, tutti stanchi”: Mou è soddisfatto

I senatori della squadra hanno voluto organizzare una cena per cementare il gruppo in vista dell’inizio del campionato,

Una cena di sushi per festeggiare la fine del ritiro in Portogallo, in attesa dell’amichevole di stasera contro il Betis, prima del rientro in Italia. I senatori della squadra, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, hanno voluto organizzare una cena per cementare il gruppo in vista dell’inizio del campionato, con il benestare di Mourinho, assente alla serata ma sempre attivo su Instagram, con un video che riprende giocatori e staff tecnico: “Training camp finito, tutti stanchi”. Si immergerà insieme al gruppo negli ultimi giorni di lavoro prima della presentazione ufficiale della squadra all’Olimpico, il 14 agosto, contro il Raja Club Athletic. In pratica una prova generale della prima di campionato in casa, con la Fiorentina, del 22 agosto. Prelazione esclusivamente online per i vecchi abbonati, poi vendita libera dei tagliandi rimanenti. Sarà obbligatorio presentare all’ingresso dell’Olimpico il green pass per accedere, meglio se nella versione digitale per facilitare i controlli. Il governo ha comunicato la riapertura al 50% della capienza, ma con il green pass e la zona bianca. Di fatto, per le partite casalinghe, la Roma potrà contare sulla presenza di 32 mila spettatori.