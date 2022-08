Festa Roma, l’attacco a 4 stelle illumina l’Olimpico: “Così vinciamo”

Un gol per scandire un concetto: il destino della stagione della Roma è nei piedi dei campioni su cui José Mourinho ha deciso di costruire le proprie ambizioni. L’amichevole con lo Shakhtar Donetsk ha aperto la stagione dello stadio Olimpico e inviato un messaggio chiaro sulla posizione della Roma nel conflitto in Ucraina: l’incasso sarà devoluto allo stadio di Leopoli , convertito in un rifugio di emergenza, mentre la squadra ucraina ha indossato maglie con i nomi delle città assediate sulle spalle dei giocatori, da Mariupol a Kharkiv.

Il silenzio dietro cui si sta nascondendo in questa estate il più loquace degli allenatori in attività sembra l’altra faccia, esattamente speculare, dell’ entusiasmo che lo circonda.

Se un giorno dovesse decidere di scrivere un manuale per costruire una squadra vincente ripenserà al lavoro fatto a Roma. In questa estate ha valicato il suo ruolo di allenatore, facendosi dirigente aggiunto nelle fasi infuocate delle trattative per convincere prima Dybala e poi Wijnaldum a scegliere il progetto dei Friedkin. Ora sta facendo di più, arrivando a bloccare la cessione di Zaniolo al Tottenham, nonostante offerte da far tremare i polsi (55 milioni, tra cash e il cartellino di Tanganga).