Femminile, la Roma ha le carte in regola per sognare. Attesa per i sorteggi di UWCL

Con la Supercoppa Italiana già in bacheca e i quarti di finale di Women's ChampionsLeague in tasca, la Roma Femminile ha trascorso il Natale in testa alla classifica, guardando tutti dall'alto verso il basso. Un momento magico per le ragazze di mister Spugna, protagoniste assolute in Italia e assoluta rivelazione in campo europeo, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Le giallorosse in Serie A viaggiano ad un media punti impressionante, dando un'impressione di solidità e consapevolezza che le rendono le candidate per la vittoria finale. In Europa quanto fatto finora ha sfiorato la perfezione, considerando l'esordio assoluto a queste latitudini per il club capitolino. Terminare il girone di Women's Champions League da seconde, alle spalle della corazzata tedesca del Wolfsburg di Tommy Stroot, dà la dimensione del cammino delle giallorosse. Ora c'è grande attesa per il sorteggio del 10 febbraio, quando la Roma di Spugna scoprirà il nome della propria rivale nei quarti di UWCL, che si giocheranno poi tra il 21 ed il 22 marzo (turno d'andata) e il 29 ed il 30 marzo (ritorno). Osservando la griglia dei club ancora in corsa, colpisce come l'unica non "testa di serie" sia proprio la squadra giallorossa, unica italiana rimasta nella competizione, dopo l'eliminazione della Juventus. Le possibili avversarie sono Chelsea, Arsenal e Barcellona, visto che non è consentito dal regolamento pescare ai quarti una squadra già affrontata nel girone: l'andata in trasferta, il ritorno in casa. Dall'urna, inoltre, verranno poi sorteggiati anche gli accoppiamenti per le semifinali, in un significativo percorso di avvicinamento alla finalissima del 3 giugno che si disputerà in Olanda, a Eindhoven. Tante le protagoniste in campo: dalla capitana Bartoli a Giugliano e Serturini, per passare alla Haavi e Valentina Giacinti. Il 14 gennaio ci sarà il match contro la Fiorentina: ripartire in campionato con un successo allontanerebbe le toscane di 8 punti e concederebbe alle giallorosse un altro significativo allungo verso l'obiettivo Scudetto. Tra Serie A e Europa, la Roma ha tutte le carte in regola per sognare in grande.