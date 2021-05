Europei e rinnovo, l’estate della svolta per Pellegrini

Il capitano è in vacanza in Sardegna con la famiglia. Il nuovo contratto arriverà un anno prima della scadenza

Tre gol e 2 assist in 12 gare di coppa, valgono a Lorenzo Pellegrini il sesto posto nella top ten dei migliori giocatori dell’ultima Europa League. Parlerà con Mourinho, magari prima telefonicamente, Lorenzo, visto che sarà impegnato con gli Europei prima di tornare a Trigoria, partendo dalla consapevolezza di quanto i Friedkin lo considerino uno dei punti fermi dai quali ripartire per il nuovo progetto tecnico, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. La maturazione definitiva professionale del ragazzo, classe ‘96, passerà per la gestione dello Special One, solitamente bravo a tirar fuori qualcosa di più dai suoi uomini. Una guida esperta e un motivatore di primo livello, Mourinho, per aiutare a fare il salto di qualità definitivo a Pellegrini. Capitano romano, secondo tradizione, il centrocampista ha il contratto in scadenza tra un anno e una promessa con il club giallorosso per il rinnovo, con rimozione della clausola rescissoria da 30 milioni di euro.