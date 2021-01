Epico Totti nella “dramedy” in arrivo su Sky

“Sei mancino? Allora non mi puoi interpretare”. Nella clip appena pubblicata in rete, la prima di una serie che anticiperà il debutto, Francesco Totti esprime i propri dubbi a Pietro Castellitto, scelto per impersonare il capitano nella serie Sky “Speravo de morì prima”. Naturalmente si tratta di uno scherzo, ma capace di cogliere lo spirito della dramedy in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma, che sarà trasmessa nel mese di marzo. Facile prevedere che sarà un successo, scrive Franco Montini su “La Repubblica”, come lo è stato il documentario di Alex Infascelli “Mi chiamo Francesco Totti”, che, lanciato alla Festa del Cinema di Roma, ha incassato in pochi giorni oltre 700 mila euro e, se non ci fosse stata la forzata chiusura delle sale cinematografiche, avrebbe potuto tranquillamente più che raddoppiare il risultato. Oltre a Pietro Castellitto nel ruolo del protagonista, “Speravo de morì prima”, diretto da Luca Ribuoli, si avvale della presenza di Greta Scarano nel ruolo di Ilary Blasy, di Gianmarco Tognazzi nella parte del “nemico” Luciano Spalletti, di Monica Guerritore, Giorgio Colangeli, Gabriele Montesi e Marco Rossetti.