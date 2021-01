Dimenticare il derby: Fonseca sotto esame riparte dallo Spezia

Reduce dalla pesante batosta arrivata nel derby, Paulo Fonseca ha la testa piena di mille pensieri e l’obiettivo di trasformare lo Spezia, avversario due volte in quattro giorni, in un trampolino per ripartire, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Domani sera la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia ingigantisce il suo significato, diventando vitale per mettersi alle spalle il derby, provando ad inseguire un trofeo che dopo tanti anni a Trigoria sperano di riportare in bacheca.

I Friedkin vogliono vedere una reazione della squadra giallorossa, con il successo in Coppa e la difesa di una zona Champions che resta vitale per la conferma di Fonseca. Il tecnico portoghese ruoterà qualche giocatore, ridando la maglia da titolare a Pedro, in attacco, e facendo riposare Dzeko, a favore di Borja Mayoral. In difesa, dopo la deludente prestazione di Ibanez nel derby, spazio a Kumbulla.