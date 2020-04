Derby tra tifosi contro il Covid

L’emergenza da coronavirus azzera perfino la rivalità tra Lazio e Roma. In nome della beneficenza, i due club domenica 26 aprile alle 15 si uniranno in un’iniziativa inedita: un derby virtuale, ma la playstation non c’entra, in questo caso la palla si muoverà spinta dal volume delle donazioni dei tifosi, scrive Giulio Cardone su “La Repubblica”. “Tutti contro il Covid”: più si dona per conto di una squadra e più la palla si avvicinerà alla porta avversaria, segnando “il gol della generosità”. Le donazioni andranno a sostenere il Covid Hospital del Policlinico di Tor Vergata.