Casting per il ds. Fonseca sulle spine pensa alla Juve

C’è una Roma presente e una futura. La prima è quella che guiderà questa sera Fonseca. L’altra è quella che stanno costruendo i Friedkin, in tribuna stasera, senza intermediari. La prima mossa sarà il nuovo direttore sportivo. I nuovi proprietari del club giallorosso – scrive ‘La Repubblica’ – hanno già cominciato i colloqui parlando almeno con tre possibili manager. Uno è Rangnick, che è stato vicinissimo al Milan, con il quale c’è stato anche un colloquio, ma non è l’unico. Quando arriverà il nuovo direttore sportivo, il mercato sarà probabilmente chiuso e qui la Roma si vede ostaggio ancora di ingaggi pesanti e del rifiuto di alcuni dei suoi tesserati a trasferirsi altrove. Il nuovo dirigente avrà soprattutto il compito di decidere del futuro di Fonseca. Fino a che non ci sarà un nuovo diesse non si toccherà l’allenatore. Che però ieri in conferenza stampa è parso nervoso, persino scostante e in un impulso instintivo ha anche rivelato la formazione.