Caccia alla settima vittoria. A Verona guai in difesa

Matias Vina dopo il riposo forzato in Conference League è costretto a saltare anche la trasferta di Verona, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Il terzino ha rimediato nella rifinitura di mercoledì una lieve distorsione al ginocchio e non è partito con la squadra. Non in perfetto forma anche Mkhitaryan per un affaticamento muscolare. L’armeno sarà almeno in panchina. Per il posto a sinistra si candida Calafiori. Se l’assenza di Vina porterà a riflessioni Mourinho, l’iniziale panchina dell’attaccante apre il ballottaggio tra El Shaarawy e Shomurodov. Il favorito è il primo che sta vivendo un momento d’oro. Per il resto della formazione pochi dubbi: davanti a Rui Patricio ci saranno Karsdorp, Mancini e Ibanez. A centrocampo torna la coppia titolare Cristante-Veretout, mentre davanti rientrano Zaniolo e Abraham dal primo minuto con Pellegrini.