Blindare Mancini, difensore goleador aspettando Dzeko

Ventiquattro anni, solamente tre partite saltate in campionato, e la consapevolezza per Fonseca di aver trovato un leader. Dentro e fuori dal campo. Il profilo di Gianluca Mancini si definisce nitido all’interno di una Roma alla ricerca di personalità da consolidare, dando continuità a un progetto tecnico avviato in questa stagione dai Friedkin.

Quattro gol – l’ultimo quello che ha regalato la vittoria di misura ai giallorossi contro il Genoa – e il consolidamento come uno dei difensori della serie A più coinvolto nella fase offensiva. Mancini arriva subito Toloi, Djimsiti e Danilo, dimostrando personalità e sicurezza, caratteristiche che l’hanno fatto entrare di diritto nelle gerarchie della fascia da capitano, facendo innamorare di lui i Friedkin. I nuovi proprietari del club di Trigoria, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”, hanno chiesto a Pinto di lavorare sulla blindatura contrattuale del ragazzo (che piace molto a Inter e Juventus, in Italia) insieme a quella di Pellegrini. Anche nelle dichiarazioni Mancini si distingue tra i compagni, avendo un peso specifico all’interno dello spogliatoio.

Intanto Fonseca deve arginare le difficoltà realizzative dell’attacco. Dzeko sta cercando di recuperare la trasferta di Parma di domenica, non ce la farà per l’Europa League. Giovedì la Roma giocherà l’andata degli ottavi contro lo Shakhtar Donetsk (ore 21), chiedendo gli straordinari a Mayoral. In coppa lo spagnolo ha segnato 5 reti, sembrando più a suo agio nel calcio oltre confine.