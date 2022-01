Abraham, Oliveira e Zaniolo. Mourinho vola ad Empoli

Il match di ieri racconta perfettamente quello che è la Roma, tra le sue potenzialità e i suoi limiti

Il giorno e la notte, senza mezze misure: Dr Jekyll e Mr. Hyde. La gara di Empoli offre una fotografia perfetta di potenzialità e limiti della Roma di José Mourinho. Incontenibile nel primo tempo, impaurita nella ripresa scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Nella prima parte di gara un poker meraviglioso, con i giallorossi ad aggredire subito con forza la partita: due gol di Abraham, Sergio Oliveira e poi Zaniolo. Nel secondo tempo il solito calo di tensione, due gol subiti e diverse occasioni concesse ai toscani. Mourinho ha commentato: "Un grande risultato, vincere a Empoli non è facile. Sapevamo dei pareggi di Lazio, Atalanta e Fiorentina, era importante vincere e lo abbiamo fatto". Chi sta vivendo un momento d'oro è Tammy Abraham, stimolato dal tecnico in conferenza stampa, che al termine del match ha detto: "Mi hanno preso per segnare e per aiutare la squadra, Ora dobbiamo continuare così. Secondo tempo? Siamo rientrati in campo con l’atteggiamento sbagliato, purtroppo questo accade: ci siamo rilassati e siamo andati in difficoltà. Peccato perché il mister ci aveva avvisato, dobbiamo lavorare su questo perché la prossima volta può finire 4-4". Altra grande prestazione di Sergio Oliveira, esaltato da Mourinho a fine partita: "È diverso dagli altri centrocampisti che abbiamo. Non è il regista che cercavamo, ma lo conosco perfettamente. È un calciatore che difficilmente sbaglia scelta, ha personalità, sa prendersi dei falli e ha una mentalità di cui noi abbiamo bisogno".