Zaniolo show, segna e fa segnare: l’Europa della Roma continua

Nicolò gioca una gran partita e ritrova il gol che gli mancava dal 26 agosto

Buone notizie per la Roma: qualificazione aritmetica, Zaniolo gioca una gran partita e ritrova il gol che gli mancava dal 26 agosto; Abraham si mangia due gol ma ne segna altrettanti, il secondo in rovesciata; lo scherma 3-5-2 che, nato nell’emergenza, sta migliorando gara dopo gara, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Cattive notizie: il Bodo Glimt ha battuto 2-0 il Cska Sofia e resta al primo posto nel girone l’unico che promuove direttamente agli ottavi, mentre la seconda dovrà giocare il playoff contro le “retrocesse” dall’Europa League; Veretout, però sul 2-0, ha sbagliato il secondo rigore dopo quello contro la Juventus che gli era stato contestato da Abraham. Resta un’ultima giornata per cercare il sorpasso ai norvegesi, ma è molto difficile che questo scadente Zorya possa fermare il Bodo. E non consola che il Tottenham di Conte, battuto in Slovenia, al massimo sarà secondo nel girone.