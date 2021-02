Zaniolo: Roma mi hai cambiato la vita

“La Roma mi ha cambiato la vita, in tutti i sensi, come posso non amarla?”. Parola di Nicolò Zaniolo, che ha rilasciato un’intervista alla rivista Icon in cui ha ribadito il suo amore per i colori giallorossi. Ieri si è recato a Villa Stuart per la visita di idoneità, passaggio necessario per la ripresa degli allenamenti dopo l’ultimo tampone che ne ha certificato la negatività al Covid, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Probabilmente già oggi Zaniolo ricomincerà ad allenarsi a Trigoria, dopo l’ok ricevuto dal professor Fink, il chirurgo che a settembre l’ha operato per ricostruire i legamenti del ginocchio sinistro.