Zaniolo positivo: “Ma sto bene, non ho sintomi”

Dovrà aspettare ancora un po’, Nicolò Zaniolo, prima di tornare a lavorare sul campo a Trigoria, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Dopo due operazioni alle ginocchia per la rottura dei crociati in meno di dodici mesi, infatti, il centrocampista giallorosso è risultato positivo al Covid-19. È stato lo stesso calciatore a darne l’annuncio sui propri canali social. “Purtroppo – il suo messaggio su Instagram – sono risultato positivo dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina (ieri, n.d.r.). Sto bene, non ho sintomi ma ovviamente ho iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il primo possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa“.