Zaniolo: “Io in ritardo? Forse sto troppo bene”

Il centrocampista, attraverso i social, fa intendere che il suo recupero sta procedendo nel migliore dei modi

Non è da escludere un’ulteriore visita in Svizzera, nella clinica di riferimento della famiglia Friedkin, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera e questa eventualità aveva fatto sorgere il dubbio che il suo recupero non stesse procedendo nel migliore dei modi. Ipotesi che Zaniolo ha voluto smentire. “In ritardo? Forse sto troppo bene, è diverso” ha scritto su Instagram sotto ad una foto che lo ritrae al lavoro a Trigoria.