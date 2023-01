Zaniolo, il Milan non molla. La strategia dell’agente

Il Milan non molla Zaniolo, anzi affida all’agente del giocatore, Claudio Vigorelli, il compito di trattare con la Roma, come riporta Il Corriere della Sera. Serviranno abili doti da diplomatico per avvicinare le parti al momento su posizioni distanti. La proprietà rossonera, dopo gli investimenti della scorsa estate, è meno convinta di Maldini e Massara della bontà dell’affare, e, di certo poco propensa a concedere extra-budget. Tanto più che la Roma per sostituire Zaniolo piomberebbe su Ziyech, l’esterno del Chelsea assai apprezzato dall’attuale a.d. milanista. Spetterà a Vigorelli, procuratore di Zaniolo, spiegare a Tiago Pinto che senza una cessione alle condizioni del Milan (prestito con obbligo di riscatto subordinato alla Champions) la Roma corre il rischio di trovarsi un giocatore deprezzato in estate.